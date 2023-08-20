Михаил Кохан вошел в пятерку лучших в метании молота на ЧМ-2023, который проходил в Будапеште.

Для атлета это был третий Чемпионат мира в его карьере. В 2022 году в Юджине он показал седьмой лучший результат. Также 5-е место спортсмен занял в 2019 году, в этом сезоне он обновил свой личный рекорд с результатом в 79.59 метра.

В финале Кохан боролся с победителем пяти последних чемпионатов Павелом Файдеком, олимпийским чемпионом Войцехом Новицки, Руди Винклером и Итаном Кацбергом.