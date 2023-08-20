Генштаб: За сутки ВСУ поразили 3 артиллерийских средства и 1 пункт управления врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 543-х суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 22 авиационных удара и совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Новоалександровка Сумской области и Ветеринарное, Избицкое, Гатище, Волчанск, Вильча Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.