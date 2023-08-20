Зеленский: Обмен территорий на НАТО? Готовы отдать Белгород

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Данию. На встрече глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила о передаче ВСУ 19 самолетов F-16.

На брифинге украинскому президенту задали вопрос о том, готова ли Украина отдать часть своих территорий в обмен на мир и членство в НАТО.

На что президент в иронической форме ответил: "Мы готовы обменять Белгород (прим. российский город) на наше членство в НАТО".