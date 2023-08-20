Зеленский: Обмен территорий на НАТО? Готовы отдать Белгород
Президент о недавнем нарративе
Офіс президента України
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Данию. На встрече глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила о
На брифинге украинскому президенту задали вопрос о том, готова ли Украина отдать часть своих территорий в обмен на мир и членство в НАТО.
На что президент в иронической форме ответил: "Мы готовы обменять Белгород (прим. российский город) на наше членство в НАТО".
"Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО".— ҐРУНТ (@grntmedia) August 20, 2023
Так Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи готова Україна віддати частину своїх територій в обмін на мир та членство в альянсі. pic.twitter.com/MH8CKf2Mal
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