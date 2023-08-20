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Зеленский: Обмен территориями? Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО

Общие новости
(1 голосов)

Президент о недавнем нарративе

Зеленский: Обмен территориями? Мы готовы обменять Белгород на членство в НАТО

Офіс президента України

Новина українською

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский посетил Данию. На встрече глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила о передаче ВСУ 19 самолетов F-16.

На брифинге украинскому президенту задали вопрос о том, готова ли Украина отдать часть своих территорий в обмен на мир и членство в НАТО.

На что президент в иронической форме ответил: "Мы готовы обменять Белгород (прим. российский город) на наше членство в НАТО".

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
20.08.2023 в 23:04
правильно відповів,яке запитання така відповідь
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