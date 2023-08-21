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В воскресенье уничтожали танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян с учетом 20 августа

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В общей сложности уничтожено 68 единиц российской техники

В воскресенье уничтожали танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян с учетом 20 августа

фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом показателей за 20 августа.

Так за воскресенье было ликвидировано еще 460 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 257 930 человек.

Заметим, что вчерашний день оказался продуктивным для ВСУ в контексте уничтожения бронетехники. Были подбиты 12 танков, 14 ББМ, также поражены 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4358 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 8449 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 5264 (+19) ед,
  • РСЗО - 719 (+2) ед,
  • средства ПВО - 489 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4309 (+5),
  • крылатые ракеты – 1406 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7692 (+12) ед,
  • специальная техника – 794 (+4).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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