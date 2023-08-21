В воскресенье уничтожали танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян с учетом 20 августа

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом показателей за 20 августа.

Так за воскресенье было ликвидировано еще 460 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 257 930 человек.

Заметим, что вчерашний день оказался продуктивным для ВСУ в контексте уничтожения бронетехники. Были подбиты 12 танков, 14 ББМ, также поражены 19 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: