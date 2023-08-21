СМИ: ФСБ призывает Путина уволить Шойгу и ввести военное положение

В верхушке российского ФСБ есть группа людей, призывающих диктатора Владимира Путина уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и перейти к более агрессивному ведению войны. Об этом в понедельник, 21 августа сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что представители ФСБ, занимающие более агрессивную позицию, поддержали требования главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который настаивал на смене высшего военного руководства страны.

По словам пяти человек, осведомленных о ситуации, сторонники так называемой ястребиной позиции хотят сместить Шойгу и начать воевать в Украине более агрессивно. Они предлагают объявить военное положение в РФ и произвести полномасштабную мобилизацию.

Также отмечается, что многие представители российской элиты были удивлены слабой реакцией Путина на мятеж и последующей неспособностью наказать Пригожина.

Это вызвало беспокойство среди российских чиновников относительно потенциала противостояния Путина на высоком уровне или последующих вызовов.