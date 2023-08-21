  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЗМІ: Оккупанты планируют завезти в Мариуполь 300 тысяч россиян
В тренде

ЗМІ: Оккупанты планируют завезти в Мариуполь 300 тысяч россиян

Общие новости
(1 голосов)

При этом местные жители принудительно депортируются на территорию РФ

ЗМІ: Оккупанты планируют завезти в Мариуполь 300 тысяч россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оккупанты планируют ввезти в Мариуполь 300 тысяч человек с территории РФ, и таким образом изменить национальный состав населения. Об этом 21 августа сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предполагающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ. Об этом Центру национального сопротивления стало известно от источника в украинском подполье, которое получило доступ к соответствующим документам оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что планируемые демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ.

Кроме того, оккупанты завозят на временно оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ.

При этом, по данным ЦНС, местные жители будут принудительно депортированы на территорию РФ.

По теме
yellow-arrow
СМИ: ФСБ призывает Путина уволить Шойгу и ввести военное положение
yellow-arrow
В воскресенье уничтожали танки. Генштаб обновил данные о потерях россиян с учетом 20 августа
yellow-arrow
Видеодайджест за 543-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
korrespondent

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде