ЗМІ: Оккупанты планируют завезти в Мариуполь 300 тысяч россиян
При этом местные жители принудительно депортируются на территорию РФ
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Оккупанты планируют ввезти в Мариуполь 300 тысяч человек с территории РФ, и таким образом изменить национальный состав населения. Об этом 21 августа сообщает Центр национального сопротивления.
"Враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, предполагающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из РФ. Об этом Центру национального сопротивления стало известно от источника в украинском подполье, которое получило доступ к соответствующим документам оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируемые демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан РФ.
Кроме того, оккупанты завозят на временно оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных регионов РФ.
При этом, по данным ЦНС, местные жители будут принудительно депортированы на территорию РФ.
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