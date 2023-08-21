Дитятьев: Некоторых игроков Львова возили на детектор лжи. Это вообще комедия

Бывший центральный защитник "Львова" Алексей Дитятьев рассказал, почему команде не удалось сохранить прописку по итогам прошлого сезона.

- Чтобы я сейчас не сказал, это будет выглядеть как оправдание. Я считаю, что в команде были некоторые футболисты, которые не соответствовали уровню задач. Чтобы сохранить прописку в УПЛ, нужен костяк из опытных игроков, которые будут биться на поле ради победы. Во "Львове" таких футболистов было недостаточно. Мы только оборонялись в матчах и вообще не атаковали.

- Есть ли в этом вина тренера Анатолия Бессмертного?

- В этом есть вина всех, в том числе моя. Также мне не понятна смена тренера после нескольких туров. Внутри команды была плохая атмосфера, подозрения от руководства, некоторых футболистов возили на детектор лжи после одной игры. Это вообще комедия. Более подробно об этом не хочу говорить.

- Кто общался с командой из руководства?

- Иногда заходил Вадим Олегович [Левчук] и мотивировал нас. Иногда бывало даже такое, что нам за поражение давали премию, как за ничью. Это было после матча с "Шахтером", когда мы уступили, 1:2, пропустив на последней минуте. Сумму по условиям контракта разглашать не могу. Это небольшие деньги, но сам факт, что дали ни за что. Я не сторонник премий за поражения.

- Получается, что финансовых проблем у ФК "Львов" не было и со всеми футболистами рассчитались, когда клуб прекратил существование?

- Нет, я такого не говорил. Премии были, когда у нас еще сохранялись шансы сохранить прописку в УПЛ. А когда стало понятно, что ФК "Львов" вылетает, то началась комедия. Мне повезло забрать одну зарплату с уходом, хотя у меня было еще соглашение на год. Другие ребята, которые остались в команде после того, как я ушел, не получили денег до сих пор.

- Они не собираются подавать заявления в Палату по разрешению споров?

- Конечно, собираются, некоторые игроки уже подали.

- А вы? У вас же оставался еще год по контракту.

- Я же забрал зарплату и разорвал соглашение. Я пошел другим путем, хотя, может, нужно было сделать иначе. Я сделал так, как в свое время в "Карпатах". Что-то не складывается у меня со Львовом, - рассказал Дитятьев.