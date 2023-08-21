Зеленский в парламенте Дании: Все государства-соседи России под угрозой, если Украина не выстоит
Россия откровенно говорит, что не ограничится Украиной
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением перед парламентом Дании. Об этом стало известно в понедельник, 21 августа.
В своей речи он сказал, что все государства-соседи России под угрозой, если Украина не устоит против российской агрессии. Россия откровенно говорит, что не ограничится Украиной.
"Потом после нашей страны они хотят понести эти страдания дальше в Европу и дальше в мир. И я уверен, что вы это слышите из Москвы. Все соседи России под угрозой, если Украина не выстоит", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что международное право не получится реанимировать. По его словам, любая из демократии мира может стать мишенью. То ли для ракет, то ли для наемников, то ли для дестабилизации. Он уверен, что демократические страны это ощущают.
"Но Украина таки устоит. Я хочу, чтобы вы это услышали, увидели и почувствовали. Украина выстоит", – подчеркнул он.
Напомним, на прошедших выходных Владимир Зеленский посетил три страны Северной Европы – Швецию, Нидерланды и Данию.
Так, во время визита в Швецию были достигнуты договоренности по производству военной техники в Украине и велись переговоры по истребителям Gripen.
В Нидерландах и Дании была достигнута договоренность о передаче Украине истребителей F-16 после обучения пилотов. Нидерланды предоставят Украине 42 самолета, а Дания – еще 19.
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