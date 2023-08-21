В Минобороны сообщили об успехе ВСУ в Запорожской области
Наши подразделения имели успех у Роботино и Малой Токмачки
Zelenskiy Official
Сегодня, 21 августа, в Минобороны Украины сообщили об успехе украинских военных в Запорожской области - у Роботино и Малой Токмачки.
"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботином сейчас идет плановая боевая работа", – написала в телеграмме заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне, но на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском продолжает попытки наступать.
В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, среди прочего, о безуспешных наступательных действиях противника в районе Курдюмовки, а также сдерживания наступления российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
Популярное сейчас
- Сабо – о матче Черноморец - Динамо: Снова была куча ошибок
- Кубок Украины, Динамо, Днепр-1 и Заря в еврокубках. Расписание матчей на 21 – 27 августа
- Поражение Днепра-1 и Динамо, осечка Шахтера, разгром от Жироны. Главные новости за 20 августа
- Игроки Динамо и Ариса устроили потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО