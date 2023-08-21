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В Минобороны сообщили об успехе ВСУ в Запорожской области

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Наши подразделения имели успех у Роботино и Малой Токмачки

В Минобороны сообщили об успехе ВСУ в Запорожской области

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 августа, в Минобороны Украины сообщили об успехе украинских военных в Запорожской области - у Роботино и Малой Токмачки.

"Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малая Токмачка Запорожской области. Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботином сейчас идет плановая боевая работа", – написала в телеграмме заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне, но на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском продолжает попытки наступать.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, среди прочего, о безуспешных наступательных действиях противника в районе Курдюмовки, а также сдерживания наступления российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

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В статье: война с россией
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Источник:
radiosvoboda

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