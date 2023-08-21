СБУ арестовало имущество российского генерала более чем на миллиард гривен
20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков
СБУ
Сегодня, 21 августа, стало известно, что по материалам Службы безопасности арестовано украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина – начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ.
Как сообщает пресс-служба СБУ, в список заблокированных активов входят более 20 коммерческих объектов, более 3 тыс. квадратных метров жилой недвижимости и 17 земельных участков на территории Полтавщины, общая стоимость активов составляет более 1 млрд грн.
Среди арестованного имущества – дом семьи Капашина, гостиницы и рестораны премиум класса, а также офисные и торгово-развлекательные центры общей площадью около 30 тыс. м².
В СБУ отмечают, что заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, проживавшие в Украине, но накануне полномасштабного вторжения уехали в РФ и получили там гражданство, то есть российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, получаемых от коррупционных схем. Москве.
В настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по нескольким статьям.
Как сообщил ранее глава СБУ Василий Малюк, с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на июнь Служба безопасности начала досудебное расследование в почти 92 тысячах уголовных производств, связанных с российской агрессией.
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