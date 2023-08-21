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В Воздушных силах сообщили, сколько истребителей нужно Украине

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Нидерланды и Дания передадут минимум 60 истребителей

В Воздушных силах сообщили, сколько истребителей нужно Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

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128 истребителей необходимы Украине для того, чтобы заменить старый авиационный парк техники, такое количество прописано в видении Воздушных сил ВСУ.

Об этом рассказал 21 августа в эфире "Радио Свобода" представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"К этой цифре (128 – ред.) мы и склоняемся. Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным, и по тылам противника, в частности", – говорит Игнат.

На обучение на истребителях F-16 украинские пилоты поехали в две европейские страны. Как ранее сообщал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, в Великобританию поехали молодые пилоты, выпустившиеся из авиационного университета в 2023 году, а в Швецию более опытные – выпускники 2016 года, уже имеющие достаточный боевой опыт.

В августе США предоставили разрешение на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды.

Накануне после визитов в Нидерланды и Данию президент Владимир Зеленский заявил, что эти страны предоставят Украине минимум 60 современных западных истребителей F-16: 42 – Нидерланды, 19 – Дания.

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В статье: война с россией
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Источник:
radiosvoboda

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