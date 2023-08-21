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Украина может приостановить безвизовый режим с Израилем

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Связано это с резким увеличением количества депортаций украинских беженцев из Израиля

Украина может приостановить безвизовый режим с Израилем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Приостановка безвизового режима с Израилем является действием, направленным против правительства государства, а не против украинцев или представителей религиозных общин. Окончательное решение по этому поводу будет принято правительством Украины в ближайшие дни.

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Об этом посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил в комментарии к местному радио, передает "Интерфакс-Украина".

"Если правительство Украины примет решение о приостановлении безвизового режима с Израилем, это будет действие, направленное против правительства, а не против людей или представителей религиозных общин. Окончательное решение еще не принято, но будет принято в ближайшие дни", - сказал он

Посол напомнил, что подобная инициатива начала рассматриваться после резкого увеличения количества депортаций украинских беженцев из Израиля.

"У наших беженцев есть проблемы с самого начала российской агрессии. Когда наши беженцы, главным образом женщины и дети, приезжают в Израиль, а едут они к друзьям и родственникам в поисках убежища, то первое с чем они сталкиваются - у них забирают паспорт, долго удерживают в аэропорту для беседы, 5-10 часов, после чего около 10% украинцев отказывают во въезде. Это неприемлемо! Кроме того, Израиль стал единственной страной, которая с начала войны России против Украины ввела электронные визы для украинцев!" – отметил посол.

"Я высказываю позицию украинских властей. Послушайте заявление президента Зеленского относительно миграционной проблемы и его требования решить его немедленно. Это его слова, а не мои. Если будет стоять вопрос относительно меня, то это право президента отозвать посла обратно в Киев. Такого решения по мне нет. Обязанность правительства Украины – заботиться о своих людях и не разрешать притеснения прав украинцев", - подытожил Корнийчук.

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