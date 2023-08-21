Маляр: Цена заголовков о перемещении 82 бригады - 5 авиаударов по ней за сутки

Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на Юге – 5 авиаударов по бригаде за сутки.

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Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, она напоминает, что за несанкционированное распространение такой информации установлена уголовная ответственность ст. 114-2 УКУ, а именно:

"Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет".

Ранее СМИ сообщили, что к контрнаступлению на Юге присоединилась 82 бригада.