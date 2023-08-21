UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2023 – поддержите нас своим голосом

Премия "СЛУШНО" основана командой MEGOGO Audio в 2021 году и состоится уже в третий раз. Ее цель – собрать самые актуальные подкаст-проекты, приобщиться к формированию профессионального сообщества и стимулировать развитие инфраструктуры – от производства до дистрибуции контента. В этом году победителей будут определять слушатели с помощью онлайн-голосования. Оно продлится до 15 сентября включительно на сайте "СЛУШНО".

Уже ровно 4 года как мы с головой нырнули в подкастинг и разбираем на атомы все яркие футбольные матчи (как с участием украинских команд, так и европейских), ведем для вас аудио трансляции поединков, высказываем мнения по трансферам и топовым новостям, комментируем другие события в спорте №1.

Редакция UA-Футбол просит своих читателей и слушателей поддержать проект "Подкасты UA-Футбол" по вот этой ссылке .

Послушать выпуски наших подкастов можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь.

Обращаем ваше внимание, что голосовать можно только за один подкаст в категории. Именно во избежание "накручивания" голосов добавлена ​​авторизация.