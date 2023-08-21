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Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается

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Изначально встречу планировалось провести в 20-х числах августа

Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается

фото из свободных источников

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Визит российского диктатора Владимира Путина в Анкару, который ожидался в ближайшие дни, откладывается по меньшей мере до сентября.

Это следует из заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Anadolu.

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"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично", - сказал Эрдоган, не уточнив возможное место встречи.

Ранее сообщалось, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Похоже, ему нигде не рады, но очень ждут в Гааге.

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В статье: Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган война с россией
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