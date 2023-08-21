Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Изначально встречу планировалось провести в 20-х числах августа
фото из свободных источников
Визит российского диктатора Владимира Путина в Анкару, который ожидался в ближайшие дни, откладывается по меньшей мере до сентября.
Это следует из заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет Anadolu.
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"В сентябре состоится встреча G20 в Индии и заседание Генеральной ассамблеи ООН в США. Если с таким плотным графиком получится найти возможность, мы с Путиным встретимся лично", - сказал Эрдоган, не уточнив возможное место встречи.
Ранее сообщалось, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Похоже, ему нигде не рады, но очень ждут в Гааге.
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