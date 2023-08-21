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СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове - ФОТО

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СБУ предварительно установила, что это ракета 9М727 ("Искандер")

СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове - ФОТО

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ "УКРАИНСКОЙ ПРАВДЕ" СБУ

Новина українською

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту ракетного удара по драмтеатру в Чернигове, уже установлено, что российская армия применила по гражданскому объекту ракетный комплекс "Искандер".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде.

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по факту российского ракетного удара по центру Чернигова по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

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В целях объективного и максимально полного расследования этой трагедии следователи СБУ осуществляют целый комплекс следственных и оперативных мероприятий. Они собирают соответствующую доказательную базу, опрашивают свидетелей и т.п.

СБУ предварительно установила тип российской ракеты, которой враг ударил в субботу по гражданскому зданию. Это ракета 9М727 (крылатая ракета наземного ракетного комплекса "Искандер").

Назначены ряд экспертиз. Ведется расследование.

Напомним, что 19 августа около 11:30 утра российские войска ударили по драмтеатру в центре Чернигова.

По последним данным, в Чернигове 19 августа погибли 7 человек, среди которых один ребенок, еще 180 человек пострадали, среди них по меньшей мере 12 детей. В больницах с разными травмами находятся 46 человек, в том числе шестеро детей.

СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове - ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией
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