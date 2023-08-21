ЧЕ-2023. Женская сборная Украины по волейболу на характере обыграла Бельгию
Невероятная победа
Фото: cev.eu
В понедельник 21 августа сборная Украины одержала победу над Бельгией в матче группового этапа чемпионата Европы 2023.
Стоит отметить, что бельгийки подошли к этому матчу в роли фавориток. Первый сет украинки уверенно выиграли, а вот уже во втором нашей команде пришлось хорошенько поработать. В средине второй партии наша команда уступала хозяйкам матча. После небольшой паузы и наставлений Ивана Петкова украинки существенно прибавили и не только сумели сравнять счет, но и сумели совершить камбек.
Стоит отметить невероятный "короткий" удар Светланы Дорсман, который и принес победу нашей команде по итогам второй партии.
В завершальном сете ни одна из команд не хотела уступать. Команды не отходили друг от друга более, чем на 3 очка. Такая ситуация была до средины партии, далее украинки начали прибавлять и счет в матче стал 15:20 в пользу нашей команды. Оставалось только довести дело до победы, что подопечные Ивана Петкова и сделали.
Благодаря этой победе Украина сравялась с Польшей по количеству очков и теперь имеет все шансы побороться за вторую строчку в таблице группы А. В следующем матче соперницами украинок станет сборная Словении. Матч состоится 23 августа.
ЧЕ-2023. Группа А
Бельгия - Украина 0:3 (18:25, 23:25, 22:25)
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