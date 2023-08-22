  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дитятьев: Если не найду команду, то поеду волонтерить
В тренде

Дитятьев: Если не найду команду, то поеду волонтерить

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Пока что защитник восстанавливается после травмы

Дитятьев: Если не найду команду, то поеду волонтерить

instagram.com/dytiatiev

Новина українською

Бывший защитник "Львова" Алексей Дитятьев, который пока что находится без клуба, рассказал о поисках новой команды.

Читайте такжеДитятьев: Если после 2014 ездить в Россию не было так зашкварно, то сейчас не может быть середины

– В какой команде вы начнете новый сезон?

– Я получил приглашение от "Подолья", поехал туда и сломался на тренировке. Это у меня впервые в жизни произошла такая неприятная ситуация. По этой причине контракта мы не подписали. Футбол – это такая работа, что когда ты травмирован, то никому не нужен.

Сейчас я в Киеве уже восстановился, буду начинать бегать, набирать форму и искать клуб. Как выяснилось, найти новую команду довольно непросто. Я говорил знакомому волонтеру Денису Федько: если не найду команду, то приеду к тебе в Херсонскую область волонтерить.

– Писалось, что когда вы были в "Подолье", у вас было два предложения от клубов УПЛ. Это правда?

– Да, это было месяца полтора назад, но из-за травмы не получилось, поэтому названия клубов я не хочу раскрывать. Пока никакой конкретики нет. Я только восстановился и буду звонить своему агенту, чтобы занимался поиском команды.

По теме
yellow-arrow
Пригожина сослали в Африку. Он записал видео из пустыни
yellow-arrow
Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области
yellow-arrow
Динамо покажет первый матч с Бешикташем на YouTube
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Дитятьев Подолье (Хмельницкий)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде