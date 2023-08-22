Дитятьев: Если не найду команду, то поеду волонтерить

Бывший защитник "Львова" Алексей Дитятьев, который пока что находится без клуба, рассказал о поисках новой команды.

– В какой команде вы начнете новый сезон?

– Я получил приглашение от "Подолья", поехал туда и сломался на тренировке. Это у меня впервые в жизни произошла такая неприятная ситуация. По этой причине контракта мы не подписали. Футбол – это такая работа, что когда ты травмирован, то никому не нужен.

Сейчас я в Киеве уже восстановился, буду начинать бегать, набирать форму и искать клуб. Как выяснилось, найти новую команду довольно непросто. Я говорил знакомому волонтеру Денису Федько: если не найду команду, то приеду к тебе в Херсонскую область волонтерить.

– Писалось, что когда вы были в "Подолье", у вас было два предложения от клубов УПЛ. Это правда?

– Да, это было месяца полтора назад, но из-за травмы не получилось, поэтому названия клубов я не хочу раскрывать. Пока никакой конкретики нет. Я только восстановился и буду звонить своему агенту, чтобы занимался поиском команды.