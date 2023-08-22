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Пригожина сослали в Африку. Он записал видео из пустыни

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Это первое видео Пригожина, которое он записал после попытки военного мятежа в России

Пригожина сослали в Африку. Он записал видео из пустыни

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал первое видеообращение после попытки мятежа в России.

На видео Пригожин, одетый в камуфляжную форму, стоит с автоматом на фоне пустыни.

На видео также можно увидеть автомобиль, вероятно, с пулеметчиком. Глава наемников говорит на записи: "Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим".

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"ЧВК "Вагнер" проводит РПД, делает Россию еще большей на всех континентах, а Африку - еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других "бандосов" и продолжаем выполнение поставленных задач" , – сказал Пригожин.

Он также намекнул на то, что ЧВК "Вагнер" продолжает ждать новых наемников. Это первое видео Пригожина, которое он записал после попытки военного мятежа в России.

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В статье: евгений пригожин война с россией
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