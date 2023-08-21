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Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области

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О пострадавших данных пока нет

Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты сегодня, 21 августа, вечером ударили своим беспилотником “Шахед” по гражданскому объекту в приграничье Черниговской области.

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Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

"К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - написал Чаус.

Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Напомним, 21 августа вечером в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что причина воздушной тревоги в Киевской области - угроза применения ударных дронов россиянами, а в Черниговской и Сумской - ракет.

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В статье: война с россией
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