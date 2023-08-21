Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области
О пострадавших данных пока нет
фото из свободных источников
Российские оккупанты сегодня, 21 августа, вечером ударили своим беспилотником “Шахед” по гражданскому объекту в приграничье Черниговской области.
Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
"К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - написал Чаус.
Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Напомним, 21 августа вечером в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы ВСУ предупреждали, что причина воздушной тревоги в Киевской области - угроза применения ударных дронов россиянами, а в Черниговской и Сумской - ракет.
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