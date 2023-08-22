Выбор Реброва на Англию и Италию, потенциальный тренер Днепра-1. Главные новости за 21 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 21 августа

В общем, ничего необычного. Больше всего представителей "Динамо" - восемь, шесть игроков приедет от "Шахтера", остальные – легионеры. Но нет Малиновского, который фактически пропустил летнюю подготовку в "Марселе" и только-только присоединился к "Дженоа". Руслан не попал и в резервный список, в котором собраны пять футболистов из "Динамо", "Шахтера", "Зари" и "Днепра-1". Матч с Англией запланирован на 9 сентября, с Италией на 12-е.

По информации инсайдеров, днепровскую команду может возглавить 39-летний Гонсало Гарсия. Он воспитанник "Реала", но за первую команду королевского клуба, и даже за "Кастилью" не играл. В основном выступал в Нидерландах и на юге Европы. Тренерскую карьеру начал в 2017-м, возглавлял "Твенте". Его последним местом работы была хорватская "Истра", которую он вывел на 5 место. При этом во время чемпионата смог обыграть загребское "Динамо" и "Хайдук". Пока в переговорах самой большой проблемой является вопрос безопасности.

Не секрет, что Назарий был одним из ключевых игроков в системе Патрика Ван Леувена в "Заре". Теперь нидерландец хочет закрыть им левый фланг атаки "Шахтера". Как известно, по футболисту ведет переговоры "Сандерленд", но по информации СМИ, "Шахтер" вмешается в этот процесс с целью переманить футболиста к себе. Известно, что "Заря" требует за Русина 3 млн евро, но "Сандерленд" дает только два.

Александр Зинченко остался в резерве, но вышел на поле на 89-й минуте. По всей видимости, Артета будет постепенно подводить его к лучшей форме. "Арсенал" владел преимуществом и в начале второго тайма Эдегор реализовал пенальти. Но две желтые получил Томиясу и "Кристалл Пелас" последние полчаса провел в атаку на ворота канониров. В конце концов, "Арсенал" удержал свое преимущество – 0:1.

Россонери играли на выезде с "Болоньей" и забили в ворота соперника два быстрых мяча. Сначала с паса новичка Рейндерса отличился Жиру, а затем Оливье ассистировал другому новобранцу Пулишичу. 0:2 в итоге в пользу "Милана". Еще в одном поединке дня "Торино" и "Кальяри" сыграли вничью 0:0.

Звездный в прошлом форвард снова будет работать самостоятельно. Он возглавил молодежную сборную Франции вместо Сильвена Риполя. В определенной степени ему помогла молодежная сборная Украины, обыгравшая французскую молодежку на Евро-2023, что заставило федерацию действовать. У Анри есть не лучший самостоятельный опыт с "Монако" и канадским "Монреаль Импакт", также он был ассистентом главного тренера сборной Бельгии.