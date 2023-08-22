ВСУ за сутки поразили более 30 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Еще 410 оккупантов отправились в ад
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с учетом показателей за 21 августа 2023 года.
За понедельник было уничтожено еще 410 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 258 340 человек.
Также были уничтожены 102 единицы техники. Особенно бросается в глаза количество пораженных артиллерийских систем врага – за прошедшие сутки добавилась еще 31 единица.
Потери россиян в технике:
- танков - 4362 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8476 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 5295 (+31) ед,
- РСЗО - 721 (+2) ед,
- средства ПВО - 491 (+2) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3),
- крылатые ракеты – 1406 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7722 (+30) ед,
- специальная техника – 797 (+3).
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