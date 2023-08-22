ВСУ имели успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах - Генштаб
В этом направлении украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника
Zelenskiy Official
На южном фронте украинские войска имели успех в направлении Роботиного. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
"В направлении Роботиного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Андрей Ковалев.
В этом направлении украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, что за минувшие сутки было уничтожено 102 единицы техники. Особенно бросается в глаза количество пораженных артиллерийских систем врага – 31 единица.
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