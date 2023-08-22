  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ имели успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах - Генштаб
В тренде

ВСУ имели успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

В этом направлении украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника

ВСУ имели успех в направлении Роботиного и закрепляются на достигнутых рубежах - Генштаб

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

На южном фронте украинские войска имели успех в направлении Роботиного. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

"В направлении Роботиного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Андрей Ковалев.

В этом направлении украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, что за минувшие сутки было уничтожено 102 единицы техники. Особенно бросается в глаза количество пораженных артиллерийских систем врага – 31 единица.

По теме
yellow-arrow
Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник
yellow-arrow
UA-Футбол принимает участие в аудиопремии лучших подкастеров Украины СЛУШНО-2023 – поддержите нас своим голосом
yellow-arrow
ВСУ за сутки поразили более 30 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
censor

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде