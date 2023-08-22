Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник

Сегодня, 22 августа, стало известно, что за последние несколько дней группы диверсантов, координированные ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам. Об этом сообщил источник в ГУР.

Так утром 19 августа сотрудничающие с украинской военной разведкой агенты атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

А утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов (речь идет о Ту-22 М3) в стране-агрессоре уже не производят", — добавил источник в ГУР.

В Кремле, как всегда, начали врать о якобы "успешной работе" так называемой "российской ПВО" и "ликвидации всех воздушных целей". В то же время, там поспешили успокоить, что пострадавших из-за ударов якобы нет.