Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник
Они наносили ракетные удары по украинским городам
Фото: nashaniva.com / Автор невідомий
Сегодня, 22 августа, стало известно, что за последние несколько дней группы диверсантов, координированные ГУР Минобороны, обезвредили пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам. Об этом сообщил источник в ГУР.
Так утром 19 августа сотрудничающие с украинской военной разведкой агенты атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.
А утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика.
"Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов (речь идет о Ту-22 М3) в стране-агрессоре уже не производят", — добавил источник в ГУР.
В Кремле, как всегда, начали врать о якобы "успешной работе" так называемой "российской ПВО" и "ликвидации всех воздушных целей". В то же время, там поспешили успокоить, что пострадавших из-за ударов якобы нет.
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