Полтора года ждали ВСУ. В Генштабе показали эвакуацию гражданских из Роботино. Видео
ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении
Генштаб ЗСУ
22 августа стало известно, что воины 47 отдельной механизированной бригады во время боев успешно эвакуировали шестерых граждан из села Роботино на Мелитопольском направлении.
Как только бойцы заехали в населенный пункт, то первое, что сделали – известили местных о необходимости срочно уезжать, ведь враг цинично продолжает стирать деревню с лица земли.
"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая эти пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке"
Напомним, что сегодня стало известно, что на южном фронте украинские войска имели успех в направлении Роботино. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
Эмоции, от которых мурашки по коже, смотрите в видео.
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