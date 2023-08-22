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Полтора года ждали ВСУ. В Генштабе показали эвакуацию гражданских из Роботино. Видео

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ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении

Полтора года ждали ВСУ. В Генштабе показали эвакуацию гражданских из Роботино. Видео

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

22 августа стало известно, что воины 47 отдельной механизированной бригады во время боев успешно эвакуировали шестерых граждан из села Роботино на Мелитопольском направлении.

Как только бойцы заехали в населенный пункт, то первое, что сделали – известили местных о необходимости срочно уезжать, ведь враг цинично продолжает стирать деревню с лица земли.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая эти пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке"

Напомним, что сегодня стало известно, что на южном фронте украинские войска имели успех в направлении Роботино. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Эмоции, от которых мурашки по коже, смотрите в видео.

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В статье: война с россией
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