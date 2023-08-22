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СМИ: Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным

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(1 голосов)

Раньше Маск отрицал разговор

СМИ: Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным, – репортер-расследователь Ронан Ферроу в материале для журнала The New Yorker.

По словам журналиста, представители Минобороны США были заинтересованы в усилиях SpaceX по предоставлению украинским военным доступа в интернет посредством Starlink.

"Маск нервничал из-за того, что использование Starlink все чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным, и искал способ успокоить россиян".

Также в материале говорится, что Маск разговаривал с Путиным незадолго до того, как опубликовал в твиттере свой "мирный план" по завершению войны России против Украины.

Раньше Маск отрицал разговор. Он писал в Twitter, что говорил с Путиным только один раз еще до войны в Украине. Разговор, по его словам, был о космосе.

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В статье: война с россией
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Источник:
newyorker

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
22.08.2023 в 12:48
Так я розчарувався в тому Маску, що навіть не можу їсти маскарпоне
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