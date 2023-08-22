СМИ: Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным

Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным, – репортер-расследователь Ронан Ферроу в материале для журнала The New Yorker.

По словам журналиста, представители Минобороны США были заинтересованы в усилиях SpaceX по предоставлению украинским военным доступа в интернет посредством Starlink.

"Маск нервничал из-за того, что использование Starlink все чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным, и искал способ успокоить россиян".

Также в материале говорится, что Маск разговаривал с Путиным незадолго до того, как опубликовал в твиттере свой "мирный план" по завершению войны России против Украины.

Раньше Маск отрицал разговор. Он писал в Twitter, что говорил с Путиным только один раз еще до войны в Украине. Разговор, по его словам, был о космосе.