СМИ: Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным
Раньше Маск отрицал разговор
Getty Images / Global Images Ukraine
Илон Маск признал, что в 2022 году разговаривал с Путиным, – репортер-расследователь Ронан Ферроу в материале для журнала The New Yorker.
По словам журналиста, представители Минобороны США были заинтересованы в усилиях SpaceX по предоставлению украинским военным доступа в интернет посредством Starlink.
"Маск нервничал из-за того, что использование Starlink все чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным, и искал способ успокоить россиян".
Также в материале говорится, что Маск разговаривал с Путиным незадолго до того, как опубликовал в твиттере свой "мирный план" по завершению войны России против Украины.
Раньше Маск отрицал разговор. Он писал в Twitter, что говорил с Путиным только один раз еще до войны в Украине. Разговор, по его словам, был о космосе.
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