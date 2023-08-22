Болгария анонсировала передачу Украине большого количества бронетехники

Уже этой осенью Республика Болгария может приступить к передаче Украине бронированной техники советских образцов.

Об этом, 22 августа, сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в медиацентре "Украина-Одесса" во время совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По словам болгарского министра, речь идет о около 100 единицах бронированных транспортных средств советского образца, которые до сих пор находятся на складах Министерства внутренних дел Болгарии.

"Это несколько замедляет наш процесс в связи с тем, что нужно подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины. Это соглашение должно быть ратифицировано нашим парламентом. И как только в сентябре он вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач.И к концу сентября-на начало октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения и, я думаю, что тогда может начаться передача...", - сказал Тагарев.

Он добавил, что Болгария поддерживаем Украину в ее стремлении освободить свои территории, которые временно оккупировала Российская Федерация. Также, по его словам, на уровне двусторонних отношений Болгария продолжает оказывать военную, политическую и гуманитарную помощь Украине.