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На днях увидите. Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму

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Глава ГУР отметил, что многие люди на полуострове ждут освобождения

На днях увидите. Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму

РБК

UA-Футбол
Новина українською

22 августа глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов загадочно анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как в Крыму уничтожают захватчиков.

Об этом он сказал в комментарии каналу ITV на центральной площади деоккупированного Ирпеня.

Как отметил Буданов, что "есть, к сожалению, очень боящиеся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут".

"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал он.

Разговоры о приближении деоккупации Крыма ведутся уже несколько месяцев. В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Эксперты также убеждены, что это время близится.

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В статье: война с россией
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Источник:
unian.ua

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