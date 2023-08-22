На днях увидите. Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму
Глава ГУР отметил, что многие люди на полуострове ждут освобождения
РБК
22 августа глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов загадочно анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как в Крыму уничтожают захватчиков.
Об этом он сказал в комментарии каналу ITV на центральной площади деоккупированного Ирпеня.
Как отметил Буданов, что "есть, к сожалению, очень боящиеся деоккупации Крыма, но есть и много людей, которые ждут".
"И нужно дать им уверенность в том, что их надежды не напрасны. Вот для того мы и должны проводить такие мероприятия, как Крымская платформа, мероприятия, скажем так, с движением сопротивления на временно оккупированных территориях. Просто уничтожать оккупантов в нашем Крыму, в принципе, вы видите, и на днях еще увидите", – сказал он.
Разговоры о приближении деоккупации Крыма ведутся уже несколько месяцев. В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал, что ВСУ скоро будут на территории полуострова. Эксперты также убеждены, что это время близится.
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