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Эрдоган отправится в Россию для встречи с Путиным, – турецкие СМИ

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Отмечается, что одной из главных тем станет зерновой коридор

Эрдоган отправится в Россию для встречи с Путиным, – турецкие СМИ

фото из свободных источников

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Российскую Федерацию. Турецкий лидер намерен встретиться с московским диктатором Владимиром Путиным.

По информации турецкого издания Yeni Şafak, визит Эрдогана в РФ очень важен для продления "зернового соглашения". Отмечается, что Анкара против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без Москвы.

"Эрдоган думает, что можно найти точку согласия", - говорится в сообщении.

В июле 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским. Турецкий лидер настаивал на продлении "зернового соглашения" и заявил, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина в августе. 16 августа появилась информация о том, что Путин и Эрдоган могут встретиться в последний день августа.

В свою очередь российские СМИ писали, что турецкая сторона пока не располагает конкретной информацией о возможной лидерах 31 августа. Позже журналисты выяснили, что турецкий лидер якобы рассчитывает встретиться с Путиным "лицом к лицу", но не в августе, а уже в сентябре.

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В статье: война с россией
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Источник:
unian.ua

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