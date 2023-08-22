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Бомбардировщик Ту-22М3 был уничтожен с территории РФ, - ГУР

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Украина впервые полностью уничтожила стратегический российский бомбардировщик РФ

Бомбардировщик Ту-22М3 был уничтожен с территории РФ, - ГУР

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Самолет Ту-22М3 на аэродроме "Сольцы" в Новгородской области РФ был уничтожен непосредственно на территории России.

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Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает УНИАН.

"Можем подтвердить, что данные наших британских коллег основываются на информации, которой можно доверять. Работала пришедшая из центральной России группа и выполнив задание, вернулась собственно туда, откуда пришла", - сказал он.

Также Юсов рассказал, сколько на территории РФ было повреждено самолетов в последнее время.

"За последние несколько дней на аэродроме в Новгородской области один стратегический бомбардировщик уничтожен и по меньшей мере два повреждены. И вчера, Шайковка, по меньшей мере два поврежденных самолета", - добавил представитель разведки.

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке украинского БпЛА на военный аэродром в Новгородской области.

Позже в сети опубликовали фото охваченного огнем бомбардировщика Ту-22М3.

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В статье: Андрей Юсов война с россией
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