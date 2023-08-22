Россия впервые вывела на боевое дежурство в Черное море новый ракетоноситель Циклон

Утром 22 августа 2023 года россияне вывели в море сразу три ракетоносителя с суммарным залпом до 20 крылатых ракет "Калибр".

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Об этом в эфире "Еспресо" сообщила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк.

Среди этих трех носителей есть, в частности, новейший корабль "Циклон", который недавно был принят в состав Черноморского флота РФ. В то же время российские оккупанты проводили "разведку боем" нашей ПВО, используя единичные ударные беспилотники.

"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины", – отметила Гуменюк.