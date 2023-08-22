В Запорожье прошел фестиваль "Реал Мадрид": детям подарили футболки и мячи с символикой клуба
Испанцы продолжают помогать Украине
mfcmetalurg.com
В Запорожье при содействии испанской общественной организации Help to Ukraine, фонда Real Madrid и местного горбюджета состоялся футбольный фестиваль "Реал Мадрид".
Волонтеры испанской организации лично посетили Запорожье и подарили участникам детям и внутренне перемещенным лицам футболки и мячи с символикой мадридского "Реала".
Кроме детей запорожской футбольной школы, фестиваль посетили и гости из томаковского "Скорука".
Карлос Фернандес, основатель Help to Ukraine, уже не впервые помогает нашему городу. Он подчеркнул, что испанское общество искренне поддерживает украинский народ и готово оказывать помощь в будущем.
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