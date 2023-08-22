  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Запорожье прошел фестиваль "Реал Мадрид": детям подарили футболки и мячи с символикой клуба
В тренде

В Запорожье прошел фестиваль "Реал Мадрид": детям подарили футболки и мячи с символикой клуба

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Испанцы продолжают помогать Украине

В Запорожье прошел фестиваль "Реал Мадрид": детям подарили футболки и мячи с символикой клуба

mfcmetalurg.com

Новина українською

В Запорожье при содействии испанской общественной организации Help to Ukraine, фонда Real Madrid и местного горбюджета состоялся футбольный фестиваль "Реал Мадрид".

Волонтеры испанской организации лично посетили Запорожье и подарили участникам детям и внутренне перемещенным лицам футболки и мячи с символикой мадридского "Реала".

Читайте такжеРеал передаст Украине 20 генераторов

Кроме детей запорожской футбольной школы, фестиваль посетили и гости из томаковского "Скорука".

Карлос Фернандес, основатель Help to Ukraine, уже не впервые помогает нашему городу. Он подчеркнул, что испанское общество искренне поддерживает украинский народ и готово оказывать помощь в будущем.

По теме
yellow-arrow
Милевский и Федецкий снялись в фильме Довбуш. ВИДЕО
yellow-arrow
Спартак Трнава - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч Лиги конференций
yellow-arrow
Спартак Трнава - СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций на 23.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
МФК Металург

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
22.08.2023 в 21:10
А рашистській барсотушці дуже важливі парашинські "балєльщікі"
Ответить
+2
0
avatar
Campеón
22.08.2023 в 21:21
ну Мадрид і пyтaлoнa обрали сторони в цій війні. у нас за барсу залишились вболівати тільки ждуни і дарік, хоча останнім часом його коменти також дуже підозрілі
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде