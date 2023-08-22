Путин уволил Суровикина с должности командующего воздушных сил, - росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, которого, по данным СМИ, задержала контрразведка в связи с мятежом Евгения Пригожина.

Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ.

Как утверждает журналист Алексей Венедиктов, в указе также говорится, что Суровикина оставят в распоряжении Минобороны России. Официально такой указ не публиковался.

Источник "РБК" подтвердил информацию об увольнении Суровикина. "Генерал армии Сергей Суровикин уволен с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении (Минобороны)... Сейчас он в краткосрочном отпуске", - уточнил один из источников.

Напомним, что Суровикин возглавил командование Воздушно-космическими силами РФ с 31 октября 2017 года. В октябре 2022-го - январе 2023 года он командовал объединенной группировкой российских войск в Украине, с 11 января 2023 года занимал должность заместителя командующего.

Во время мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться в места дислокации. После этого он не появлялся в публичном поле.

13 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что российская спецслужба задержала по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, в том числе генерала Сергея Суровикина, в связи с мятежом Евгения Пригожина; 15 офицеров отстранили или уволили.