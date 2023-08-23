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В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников

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К осени ожидается более серьезная цифровизация военкоматов

В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников

УНИАН

Новина українською

Украинским военкоматам уже этой осенью предоставят доступ ко всем государственным реестрам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.

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"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", - рассказал министр.

Он уточнил, что такое решение позволит автоматически получать информацию от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", - добавил Резников.

Напомним, в Украине после начала полномасштабного вторжения россиян объявили военное положение и общую мобилизацию. Их продлевали уже несколько раз.

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В статье: Алексей Резников война с россией
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Комментарии (1)
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Romanik2806 (Киев)
23.08.2023 в 01:23
Воєнний стан ввели і продовжують вже 4 - 5 разів, а статусу війни немає. На якій тоді підставі воєнний стан?
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