В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников

Украинским военкоматам уже этой осенью предоставят доступ ко всем государственным реестрам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время Международного ветеранского форума.

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"Где-то к середине осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", - рассказал министр.

Он уточнил, что такое решение позволит автоматически получать информацию от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", - добавил Резников.

Напомним, в Украине после начала полномасштабного вторжения россиян объявили военное положение и общую мобилизацию. Их продлевали уже несколько раз.