  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян
В тренде

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Было уничтожено 85 единиц техники и вооружения и 480 окупантов

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян

фото - Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.08.23.
За вторник было ликвидировано еще 480 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 258 820 человек.
Также за прошедшие сутки было уничтожено 85 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:

  • танков - 4373 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8488 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 5318 (+23) ед,
  • РСЗО - 722 (+1) ед,
  • средства ПВО - 491 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324(+12),
  • крылатые ракеты - 1406(0),
  • корабли /катера - 18(0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7745 (+23) ед,
  • специальная техника – 800 (+3).
По теме
yellow-arrow
РФ ударила по Украине ночью: есть попадание в нескольких регионах. Работала ПВО
yellow-arrow
Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага
yellow-arrow
Шахтер купил грузина, Динамо торгует француза, Лунин останется запасным. Главные новости за 22 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде