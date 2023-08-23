Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.08.23.

За вторник было ликвидировано еще 480 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 258 820 человек.

Также за прошедшие сутки было уничтожено 85 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 4373 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 8488 (+12) ед,

артиллерийских систем - 5318 (+23) ед,

РСЗО - 722 (+1) ед,

средства ПВО - 491 (0) ед,

самолетов - 315 (0) ед,

вертолетов - 316 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324(+12),

крылатые ракеты - 1406(0),

корабли /катера - 18(0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7745 (+23) ед,

специальная техника – 800 (+3).