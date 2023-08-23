Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян
Было уничтожено 85 единиц техники и вооружения и 480 окупантов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 23.08.23.
За вторник было ликвидировано еще 480 окупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 258 820 человек.
Также за прошедшие сутки было уничтожено 85 единиц техники и вооружения. В частности, добавилось 23 уничтоженных единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4373 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 8488 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 5318 (+23) ед,
- РСЗО - 722 (+1) ед,
- средства ПВО - 491 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324(+12),
- крылатые ракеты - 1406(0),
- корабли /катера - 18(0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7745 (+23) ед,
- специальная техника – 800 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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