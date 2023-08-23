Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага

В День флага Украины рассказываем интересные факты о нашем государственном символе.

Ежегодно 23 августа украинцы отмечают День флага. Праздник основан указом Леонида Кучмы в 2004 году с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины.

Украинский флаг – наша гордость и самый известный символ Украины. Во время полномасштабной войны весь мир узнал самоотверженность и храбрость украинского народа.

В День флага рассказываем историю государственного символа и разъясняем значение его цветов.

Что символизирует флаг Украины

Государственное Знамя Украины утверждено Верховной Радой 28 января 1992 года. Это флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего (вверху) и желтого (внизу) цветов с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Нет официального ответа, почему флаг Украины сине-желтый. Самое популярное "народное" толкование говорит, что синяя полоса означает ясное небо, а желтая – золотое пшеничное поле под ним.

Как создали флаг Украины

Первое историческое упоминание о сочетании синего и желтого цвета в украинской символике датируется 1256 годом – годом основания Львова. Герб этого города украсил золотой лев на синем фоне.

Такое же цветовое сочетание можно увидеть на флагах, значках, гербах и наградах времен казачества, особенно начиная с XVIII века. Часто у запорожцев были синие флаги, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или казаков.

Считается, что современный цвет флага как государственного символа Украины появился во время правления гетмана Ивана Мазепы, которому шведский король разрешил использовать в символике цвета флага Швеции. Вот почему флаг Украины похож на шведский. Под таким флагом Мазепа сражался с Петром I в Полтавской битве.

Сочетание синего и желтого цвета окончательно оформилось как единонациональное в начале XX века. Первое официальное признание сине-желтого флага состоялось 22 марта 1918 по закону Центрального Совета.

До сих пор неизвестно точно, в каком порядке располагались цвета на флаге УНР. Вполне возможно, что использовались как сине-желтый, так и желто-синий варианты.

23 августа – это дата, когда в Украине отмечают День флага в наши дни. Праздник отмечают за день до Дня Независимости.