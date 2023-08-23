РФ ударила по Украине ночью: есть попадание в нескольких регионах. Работала ПВО

В ночь на 23 августа 2023 года враг совершил пуски ударных БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из Приморско-Ахтарского района (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два – в пределах Запорожской области.

Последствия ударов на утро 23 августа: