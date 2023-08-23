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РФ ударила по Украине ночью: есть попадание в нескольких регионах. Работала ПВО

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Уничтожено 11 ударных БпЛА

РФ ударила по Украине ночью: есть попадание в нескольких регионах. Работала ПВО

Міністерство оборони України

UA-Футбол
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В ночь на 23 августа 2023 года враг совершил пуски ударных БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Всего было выпущено до 20 ударных дронов из Приморско-Ахтарского района (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 11 вражеских беспилотников, девять в Одесской и два – в пределах Запорожской области.

Последствия ударов на утро 23 августа:

  • Херсонская обл. Две управляемые авиабомбы сброшены на детсад и жилые дома Херсона: 6 пострадавших.
  • Одесская обл. ПВО уничтожило 9 шахедов. Есть попадания. Повреждены зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс Подунавья.
  • Харьковская обл. В результате обстрела Изюмского района из РСЗО Ураган повреждено 5 соб. домов. Есть пострадавшая.
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В статье: война с россией
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Источник:
Труха

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