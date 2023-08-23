  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе
В тренде

Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

26.08.2023 года Усик – Дюбуа текстовая онлайн трансляция боя

Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе

К2 Promotions

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, организатором которого выступит промоутерская компания К2.

В главном событии инвента украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александр Усик (20-0; 13 КО) будет защищать свои пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18).

На сайте UA-Футбол фанаты бокса смогут просмотреть текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Дюбуа. Она начнется в субботу утром, мы представим интересные моменты и детали организации боя, осмотрим тренировочные лагеря обоих спортсменов, представим статистические данные и прокомментируем сам поединок.

Кто будет судить бой Усик – Дюбуа

Усик о бое с Фьюри

Физическая форма Усика перед боем против Дюбуа

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УСИК-ДЮБУА
По теме
yellow-arrow
США одобрили продажу Польше 96 вертолетов Apache на 12 миллиардов долларов
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
yellow-arrow
СМИ: В Крыму раздались взрывы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде