Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе
26.08.2023 года Усик – Дюбуа текстовая онлайн трансляция боя
К2 Promotions
В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, организатором которого выступит промоутерская компания К2.
В главном событии инвента украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александр Усик (20-0; 13 КО) будет защищать свои пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18).
На сайте UA-Футбол фанаты бокса смогут просмотреть текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Дюбуа. Она начнется в субботу утром, мы представим интересные моменты и детали организации боя, осмотрим тренировочные лагеря обоих спортсменов, представим статистические данные и прокомментируем сам поединок.
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