Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе

В ночь с 26 на 27 августа во Вроцлаве (Польша) состоится вечер бокса, организатором которого выступит промоутерская компания К2.

В главном событии инвента украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Александр Усик (20-0; 13 КО) будет защищать свои пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18).

На сайте UA-Футбол фанаты бокса смогут просмотреть текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Дюбуа. Она начнется в субботу утром, мы представим интересные моменты и детали организации боя, осмотрим тренировочные лагеря обоих спортсменов, представим статистические данные и прокомментируем сам поединок.

Кто будет судить бой Усик – Дюбуа

Усик о бое с Фьюри

Физическая форма Усика перед боем против Дюбуа