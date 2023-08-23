Усик – Дюбуа: Где и когда смотреть чемпионский бой
Долгожданный поединок состоится уже в ближайшую субботу
фото - Олександр Красюк
В субботу, 26 августа, обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет поединок против регулярного чемпиона мира по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Поединок боксеров станет главным событием вечера бокса.
В Украине поединок боксеров в прямом эфире покажет видеосервис Megogo.
Напомним, что последний бой Александр Усик провел с Энтони Джошуа, где одержал победу. Тогда украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.
25-летний Дюбуа в своем последнем поединке в декабре 2022 года нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.
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