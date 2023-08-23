СМИ: В Крыму раздались взрывы

Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что взрывы произошли в селе Оленевка на западе полуострова. На фото видно густой клуб дыма.

Напомним, в ночь на субботу, 19 августа, во временно оккупированном Крыму слышали несколько мощных взрывов в разных районах.

Как известно, в последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются взрывы. Поэтому российские туристы отказываются ехать на отдых в Крым.