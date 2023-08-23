СМИ: В Крыму раздались взрывы
На кадрах видно густой клуб дыма
ТГ- канал Кримський вітер
Во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что взрывы произошли в селе Оленевка на западе полуострова. На фото видно густой клуб дыма.
Напомним, в ночь на субботу, 19 августа, во временно оккупированном Крыму слышали несколько мощных взрывов в разных районах.
Как известно, в последние месяцы в оккупированном Крыму все чаще случаются взрывы. Поэтому российские туристы отказываются ехать на отдых в Крым.
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Источник:korrespondent
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