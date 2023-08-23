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США одобрили продажу Польше 96 вертолетов Apache на 12 миллиардов долларов

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В прошлом году Польша приобрела 250 танков Abrams

США одобрили продажу Польше 96 вертолетов Apache на 12 миллиардов долларов

Вікіпедія

UA-Футбол
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США одобрили продажу ударных вертолетов Apache Польши на 12 миллиардов долларов, передает агентство France-Presse.

По сообщению Госдепартамента, Конгресс дал "зеленый свет" для продажи, и Польша получит 96 ударных вертолетов AH-64E Apache от производителя Boeing.

Конгресс имеет право пересмотреть и заблокировать соглашение о вертолетах, но возражений не ожидается.

В прошлом году Польша решила купить Apache для замены устаревшего парка вертолетов советских времен.

Apache «улучшат способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО», говорится в заявлении Госдепартамента.

В январе Польша объявила, что в этом году планирует потратить четыре процента ВВП на оборону, что значительно превышает цели НАТО в два процента.

В прошлом году Польша приобрела еще 250 Abrams в более современном варианте M1A2, которые, как ожидается, будут поставлены в конце 2024 года. Это будет первая страна вне Соединенных Штатов, которая будет иметь эти танки.

Война в Украине укрепила отношения между Соединенными Штатами и Польшей. В заявлении Госдепартамент назвал Польшу "силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

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В статье: война с россией
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Источник:
radiosvoboda

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