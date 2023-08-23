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В Крыму уничтожен комплекс С-400 стоимостью 1,25 млрд. долл. Видео

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(1 голосов)

В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав

В Крыму уничтожен комплекс С-400 стоимостью 1,25 млрд. долл. Видео

вікіпедія

UA-Футбол
Новина українською

23 августа 2023 около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.

"Триумф — наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырёх машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 1,25 млрд. долл.

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.08.2023 в 15:59
Гарно
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