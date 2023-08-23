В Крыму уничтожен комплекс С-400 стоимостью 1,25 млрд. долл. Видео
В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав
вікіпедія
23 августа 2023 около 10.00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, который уничтожил российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.
Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму.
"Триумф — наименование экспортной версии. Контрактная стоимость одного дивизиона из четырёх машин зенитного ракетного комплекса С-400 около 1,25 млрд. долл.
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