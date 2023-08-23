Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО

Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сказали высокопоставленные источники "Украинской правды" в спецслужбах.

Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Вертолет, по данным исчтоника, уже в Киеве.