  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО
В тренде

Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ми-8 приземлился в Харьковской области, сейчас он уже в Киеве

Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО

pravda.com.ua

Новина українською

Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеВ Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, - Резников

Об этом сказали высокопоставленные источники "Украинской правды" в спецслужбах.

Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев.

Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.

Ми-8 приземлился в Харьковской области.

В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ.

Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Вертолет, по данным исчтоника, уже в Киеве.

Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО - изображение 1Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО - изображение 2Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО - изображение 3
По теме
yellow-arrow
Хацкевич: Матчи с Арисом говорят о том, что у Динамо есть характер
yellow-arrow
С Горбуновым, но без Бланко. Днепр-1 огласил стартовый состав на матч со Спартаком (Трнава)
yellow-arrow
Украинские арбитры рассудят матч Лиги конференций Мидтьюлланн - Легия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.08.2023 в 17:05
Розумний пілот
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде