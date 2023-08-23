Украинская разведка выманила в Украину российский вертолет Ми-8 с пилотом. ФОТО
Ми-8 приземлился в Харьковской области, сейчас он уже в Киеве
pravda.com.ua
Недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сказали высокопоставленные источники "Украинской правды" в спецслужбах.
Это была спецоперация ГУР, которая длилась более 6 месяцев.
Украинская разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.
Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет.
Ми-8 приземлился в Харьковской области.
В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ.
Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.
Вертолет, по данным исчтоника, уже в Киеве.
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