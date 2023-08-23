В боях за Бахмут погиб 22-летний КМС по плаванию, защитник-азовец Иван Коробка

13 августа в боях за Бахмут погиб кандидат в мастера спорта по плаванию, воевавший в составе "Азова", Иван Коробка.

Об этом сообщает Горишнеплавнинский городской совет.

Иван Коробка родился 7 февраля 2001 года в Горишних Плавнях. После окончания 9 классов школы он продолжил обучение в Политехническом колледже Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского, где получил квалификацию горного техника-электромеханика.

В 2020 году Иван поступил в Институт электрической инженерии и информационных технологий Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского.

Защитник активно занимался спортом, в том числе плаванием. Иван Коробка был кандидатом в мастера спорта Украины, многократным чемпионом Полтавщины и победителем соревнований всеукраинского уровня.

В феврале 2023 пошел на военную службу по контракту. Он служил в полку "Азов", а затем – в 3-й отдельной штурмовой бригаде и проходил военную подготовку в Великобритании.

13 августа 2023 года наводчик Иван Коробка погиб вблизи Бахмута.