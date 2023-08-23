Херсонский Кристалл собрал в поддержку Сил обороны и волонтеров 200 тысяч гривен
Клуб, несмотря на спортивную паузу, не сидит сложа руки
instagram.com/mfc_krystal_kherson
Херсонский "Кристалл" собрал 200 тысяч гривен, которые были переданы на поддержку сил обороны Украины и волонтеров.
Клуб собрал данную сумму начиная с декабря 2022 года за счет аукциона и фан-шопа.
"Во время проведения аукциона нам было предоставлено несколько ценных лотов, что позволило намного быстрее выйти на "круглую" сумму.
В ближайшее время клуб опубликует отчет и отчитается, куда именно были направлены средства.
Основная концепция сбора средств: поддержать херсонцев, болельщиков "Кристала" находящихся сейчас в рядах сил обороны, но и она будет расширена".
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