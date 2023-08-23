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Херсонский Кристалл собрал в поддержку Сил обороны и волонтеров 200 тысяч гривен

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Клуб, несмотря на спортивную паузу, не сидит сложа руки

Херсонский Кристалл собрал в поддержку Сил обороны и волонтеров 200 тысяч гривен

instagram.com/mfc_krystal_kherson

Новина українською

Херсонский "Кристалл" собрал 200 тысяч гривен, которые были переданы на поддержку сил обороны Украины и волонтеров.

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Клуб собрал данную сумму начиная с декабря 2022 года за счет аукциона и фан-шопа.

"Во время проведения аукциона нам было предоставлено несколько ценных лотов, что позволило намного быстрее выйти на "круглую" сумму.

В ближайшее время клуб опубликует отчет и отчитается, куда именно были направлены средства.

Основная концепция сбора средств: поддержать херсонцев, болельщиков "Кристала" находящихся сейчас в рядах сил обороны, но и она будет расширена".

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В статье: Кристалл (Херсон) война с россией
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