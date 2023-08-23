Херсонский Кристалл собрал в поддержку Сил обороны и волонтеров 200 тысяч гривен

Херсонский "Кристалл" собрал 200 тысяч гривен, которые были переданы на поддержку сил обороны Украины и волонтеров.

Клуб собрал данную сумму начиная с декабря 2022 года за счет аукциона и фан-шопа.

"Во время проведения аукциона нам было предоставлено несколько ценных лотов, что позволило намного быстрее выйти на "круглую" сумму.

В ближайшее время клуб опубликует отчет и отчитается, куда именно были направлены средства.

Основная концепция сбора средств: поддержать херсонцев, болельщиков "Кристала" находящихся сейчас в рядах сил обороны, но и она будет расширена".