Сборная Украины по футзалу завоевала золото на Всемирных играх среди слепых
В финале Украина обыграла хозяев - сборную Великобритании
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Сборная Украины по футзалу взяла золотые медали на Всемирных играх слепых в британском Бирмингеме.
В финале украинцы победили сборную Англии – 4:3 в дополнительное время. В матче за третье место Испания победила Японию – 9:0.
Украинец Вадим Швец, который забил решающий гол в финале, признан самым ценным игроком турнира.
Также лушим вратарем турнира признан украинец Вадим Скотников.
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