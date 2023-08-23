Сборная Украины по футзалу завоевала золото на Всемирных играх среди слепых

Сборная Украины по футзалу взяла золотые медали на Всемирных играх слепых в британском Бирмингеме.

В финале украинцы победили сборную Англии – 4:3 в дополнительное время. В матче за третье место Испания победила Японию – 9:0.

Украинец Вадим Швец, который забил решающий гол в финале, признан самым ценным игроком турнира.

Также лушим вратарем турнира признан украинец Вадим Скотников.