Индия успешно посадила на Луну космический модуль
Прорыв для индийской космической отрасли
фото из свободных источников
Индия стала первой страной, посадившей космический корабль у южного полюса Луны после того, как попытка России приземлить свой шаттл "Луна-25" в этом же районе закончилась неудачей из-за неисправности двигателя.
Об этом сообщает Bloomberg.
Chandrayaan-3 (Чандраян-3) — стартовавший в прошлом месяце индийский космический корабль — совершил мягкую посадку в 18:04 по местному времени (16:04 по киевскому времени) в среду, 23 августа, после того, как русский Луна -25 врезалась на Луну в воскресенье.
Индийский луноход под названием Pragyan или Wisdom предназначен для анализа химического состава поверхности Луны и поиска воды в течение одного лунного дня, что эквивалентно 14 дням на Земле.
Индия также стала второй страной после Китая, у которой есть работающий марсоход на Луне.
PRIDE Moment for India???????? #Chandrayaan3#Chandrayaan3Landing #IndiaOnTheMoonpic.twitter.com/k3zUPPLf1T— Roвιɴ Roвerт (@PeaceBrwVJ) August 23, 2023
Популярное сейчас
- Динамо - Бешикташ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
- Днепр-1 сделал выбор. СМИ назвали имя нового главного тренера команды
- На днях увидите. Буданов анонсировал проблемы для оккупантов в Крыму
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО