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Сидорчук: Родиться и быть украинцем - подарок судьбы, который нужно ценить и нести с честью

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Капитан Динамо поздравил украинцев с Днем Государственного флага

Сидорчук: Родиться и быть украинцем - подарок судьбы, который нужно ценить и нести с честью

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

"Я не выбирал, кем мне родиться. Но я выбираю, кем мне быть. Я родился и есть украинцем. Подарок судьбы, который нужно ценить и нести с честью. Честь называться и, главное, БЫТЬ украинцем. Достойно нести сине-желтый флаг", — написал Сидорчук на своей странице в Instagram.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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