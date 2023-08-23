Сидорчук: Родиться и быть украинцем - подарок судьбы, который нужно ценить и нести с честью
Капитан Динамо поздравил украинцев с Днем Государственного флага
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Капитан "
"Я не выбирал, кем мне родиться. Но я выбираю, кем мне быть. Я родился и есть украинцем. Подарок судьбы, который нужно ценить и нести с честью. Честь называться и, главное, БЫТЬ украинцем. Достойно нести сине-желтый флаг", — написал Сидорчук на своей странице в Instagram.
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