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Хлань: Есть более конкретные предложения из Испании и Дании, но я никуда не спешу

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Также игроком интересовались и в Польше

Хлань: Есть более конкретные предложения из Испании и Дании, но я никуда не спешу

Фото: instagram.com/maks.khlan

Новина українською

Экс-хавбек "Зари" Максим Хлань, который летом расторг контракт с луганским клубом, рассказал о своем будущем и интересе со стороны зарубежных клубов.

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- Этим летом неоднократно в прессе появлялась информация, что вы находились на просмотре в тех или иных клубах. Правда или фейк?

- Я бы не назвал это "просмотром", потому что это более ознакомлением с европейским футболом. В некоторых топ-командах Европы пришлось потренироваться и почувствовать уровень и профессиональный подход ко всем аспектам футбола.

- Информация о польской "Варте", "Легии" и "Лехии" соответствует действительности?

- Да, соответствует действительности, эти клубы проявляли и проявляют особый интерес.

- Кроме польских клубов, были ли у вас варианты из других стран для продолжения карьеры? Какие?

- Есть более конкретные предложения из Дании и Испании, но, как я говорил ранее, я никуда не спешу и хочу эффективно воспользоваться временем, которое имею.

- Команды из УПЛ вами интересовались?

- Да, интересовались. Но здесь не могу говорить о чем-то конкретном.

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В статье: Максим Хлань
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