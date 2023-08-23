Хлань: Есть более конкретные предложения из Испании и Дании, но я никуда не спешу
Также игроком интересовались и в Польше
Фото: instagram.com/maks.khlan
Экс-хавбек "Зари" Максим Хлань, который летом расторг контракт с луганским клубом, рассказал о своем будущем и интересе со стороны зарубежных клубов.
- Этим летом неоднократно в прессе появлялась информация, что вы находились на просмотре в тех или иных клубах. Правда или фейк?
- Я бы не назвал это "просмотром", потому что это более ознакомлением с европейским футболом. В некоторых топ-командах Европы пришлось потренироваться и почувствовать уровень и профессиональный подход ко всем аспектам футбола.
- Информация о польской "Варте", "Легии" и "Лехии" соответствует действительности?
- Да, соответствует действительности, эти клубы проявляли и проявляют особый интерес.
- Кроме польских клубов, были ли у вас варианты из других стран для продолжения карьеры? Какие?
- Есть более конкретные предложения из Дании и Испании, но, как я говорил ранее, я никуда не спешу и хочу эффективно воспользоваться временем, которое имею.
- Команды из УПЛ вами интересовались?
- Да, интересовались. Но здесь не могу говорить о чем-то конкретном.
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